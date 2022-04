Börse in Seoul schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Mittwoch im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,88 Prozent auf 2.735,03 Zähler.Grund waren Bemerkungen in den USA, die eine restriktivere Geldpolitik erwarten ließen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Auch Unwägbarkeiten wegen der Situation in der Ukraine und Chinas Wirtschaftswachstum hätten für sinkende Kurse gesorgt.Laut Angaben des Vorstandsmitglieds der US-Notenbank Lael Brainard wolle die Fed zu stärkeren Maßnahmen greifen, um die Inflation zu bekämpfen.Die Aussagen würden einen aggressiveren Kurs ankündigen und dies schüre Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwung. Der Markt könne bis auf Weiteres hohen Schwankungen unterliegen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities zitiert.