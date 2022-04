US-Atomunterhändler: Nordkorea könnte zum 15. Jahrestag des ersten Atomversuchs neuen Test durchführen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, kann Nordkorea zum 15. Jahrestag seines ersten Atomversuchs einen Raketenstart oder neuen Nukleartest durchführen.Das sagte der Chefunterhändler am Mittwoch gegenüber Reportern in einer Telefonkonferenz. Er war gefragt worden, ob anlässlich des 110. Geburtstags des Staatsgründers Kim Il-sung mit Provokationen zu rechnen sei.Er wolle nicht zu viel spekulieren, aber es könnte einen weiteren Raketenstart oder einen Atomtest geben.Für die USA sei wichtig, in Kooperation und Abstimmung mit den Verbündeten und Partnern auf alles vorbereitet zu sein, was Nordkorea unternehmen könnte.Der Sondergesandte unterstrich, dass die USA weiterhin auf Nordkoreas Verzicht auf Provokationen hofften. Die USA stünden Diplomatie und Dialog mit Nordkorea weiterhin aufgeschlossen gegenüber, hieß es weiter.