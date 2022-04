USA laut Vizeaußenministerin Sherman zu entschiedenem Vorgehen gegen Nordkorea gewillt

Die USA sind nach Angaben ihrer Vizeaußenministerin Wendy Sherman zu einem entschiedenen Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen gewillt.Das sagte sie am Mittwoch im Außenausschuss des Repräsentantenhauses auf die Frage nach den Antworten der USA auf Nordkoreas Serie von Raketenstarts.Sie erläuterte, dass Nordkorea in diesem Jahr 13 Mal ballistische Raketen abgefeuert habe. Beim letzten Start habe es sich offenbar um eine Langstreckenrakete gehandelt. Es würde außerdem mit weiteren Tests gerechnet.Zu den Gesprächen der Delegation des gewählten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol mit US-Beamten hieß es, dass überwiegend über die Reaktion auf Nordkorea gesprochen worden sei.Solche Diskussionen sollten unterstreichen, dass die USA starke Maßnahmen ergriffen und über eine glaubwürdige Abschreckung verfügten. Nordkorea solle wissen, dass es nicht auf dem gegenwärtigen Kurs bleiben können, ohne dafür Konsequenzen tragen zu müssen.Die Vizeministerin betonte vor den Abgeordneten auch die Rolle Chinas im Prozess der Denuklearisierung Nordkoreas. Der Sondergesandte Sung Kim wolle bald Südkorea für Gespräche mit seinen Ansprechpartnern in Südkorea und Japan besuchen, ergänzte sie.