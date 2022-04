Übergangskomitee: Kein BTS-Auftritt zu Yoons Amtsantritt geplant

Photo : YONHAP News

Zum Amtsantritt von Yoon Suk Yeol als Präsident wird es offenbar doch keinen Auftritt der weltbekannten Popgruppe BTS geben.Das teilte Yoons Übergangsteam am Mittwoch mit.Die Agentur der Gruppe sei nicht wegen eines möglichen Auftritts bei der Amtsantrittsfeier am 10. Mai angefragt worden.Entsprechende Spekulationen waren aufgekommen, nachdem Park Joo-sun, im Übergangsteam für die Feier zum Amtsantritt zuständig, in einem Radioprogramm von KBS gesagt hatte, dass über einen möglichen Auftritt diskutiert werde.Aus dem Übergangsteam hieß es später, dass es sich nicht um die offizielle Position von Yoons Lager gehandelt habe.Das Sprecherteam für die Antrittsfeier erklärte in einer separaten Mitteilung, dass über eine solche Möglichkeit zwar diskutiert worden sei, dies aber nicht offiziell als Plan bestätigt worden sei.