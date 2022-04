Samsung Electronics erzielt im Auftaktquartal Rekordumsatz

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im Auftaktquartal seinen bisher höchsten Umsatz verzeichnet.Das Rekordergebnis konnte der Elektronikriese trotz in- und externer ungünstiger Faktoren wie der lange anhaltenden Corona-Pandemie und des Rohstoffpreisanstiegs infolge der russischen Invasion in die Ukraine erzielen.Samsung gab am Donnerstag bekannt, dass der Umsatz im ersten Quartal nach vorläufigen Schätzungen 77 Billionen Won (63,2 Milliarden Dollar) betrage. Der Betriebsgewinn werde auf 14,1 Billionen Won (11,6 Milliarden Dollar) geschätzt.Der Umsatz verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahr um 17,76 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 0,56 Prozent. Der Betriebsgewinn legte im Vorjahresvergleich um 50,32 Prozent und verglichen mit dem Vorquartal um 1,66 Prozent zu.Experten gehen davon aus, dass Samsung dieses Jahr Rekordergebnisse erzielen werde, weil ab dem zweiten Quartal ein Preisanstieg bei Speichern aufgrund der Nachfrageerholung erwartet werde.