Verteidigungsministerium beginnt mit Umzug

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium leitet voraussichtlich am heutigen Donnerstag das Umzugsverfahren ein.Das Kabinett billigte am Mittwoch den Zugriff auf Rücklagen für die vom gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol geplante Verlegung des Präsidialamtes in das Hauptgebäude des Verteidigungsministeriums im Seouler Bezirk Yongsan.Die Führung des Verteidigungsministeriums und der Vereinigte Generalstab der Streitkräfte werden jedoch erst nach dem Ende der gemeinsamen Militärübungen mit den USA ausziehen, die Mitte und Ende April stattfinden. Hintergrund ist die Besorgnis, dass die Übungen wegen des Umzugs nicht planmäßig abgehalten werden könnten.Südkorea und die USA halten vom 12. bis 15. April das Crisis Management Staff Training, eine Art Vorübung, ab und vom 18. bis 28. April die Hauptübung.Das Militär wies die Besorgnis über ein eventuelles Sicherheitsvakuum während der Übungen zurück. Die Verteidigungsbereitschaft werde ohne Weiteres aufrechterhalten, weil die Operationsabteilungen, die sich an den Übungen beteiligen, nicht verlagert würden.Es wird trotzdem befürchtet, dass die Arbeitseffizienz nachlassen wird, weil die derzeit im Hauptgebäude befindlichen Abteilungen des Verteidigungsministeriums in mehreren Gebäuden verteilt untergebracht werden.Unterdessen teilte Yoons Büro mit, dass die Rückgabe des Geländes der US-Militärbasis in Yongsan von dem ursprünglich geplanten Termin Ende Juni um einen Monat auf Mai vorgezogen werde.