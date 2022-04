Kakao-Gründer Kim und Samsung-Chef Lee die reichsten Menschen in Korea

Photo : YONHAP News

Kim Beom-su, Gründer von Kakao Corporation, und Lee Jae-yong, Vizevorsitzender von Samsung Electronics, sind die reichsten Menschen in Südkorea.Das ergab die Milliardärsliste 2022, die das US-Wirtschaftsmagazin Forbes am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte. Die Liste umfasst alle Menschen in der Welt, deren Vermögen mindestens eine Milliarde Dollar beträgt.Kim und Lee landeten mit einem Vermögen von jeweils 9,1 Milliarden Dollar gemeinsam auf Platz 223. Das ist die höchste Platzierung unter den Südkoreanern.Kims Vermögen ging verglichen mit dem vergangenen Jahr um 200 Millionen Dollar zurück. Demgegenüber wuchs Lees Vermögen wegen des von seinem Vater Lee Kun-hee hinterlassenen Erbes um 800 Millionen Dollar.Auf der Forbes-Liste stehen 2.668 Milliardäre in der Welt. Unter ihnen gibt es 41 Südkoreaner, drei weniger als im vergangenen Jahr.Der größte Anteil der koreanischen Milliardäre entfiel auf die Spielebranche. Acht Milliardäre hängen mit Spieleunternehmen zusammen, darunter der Gründer von Smilegate, Kwon Hyuk-bin.