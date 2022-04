Minjoo-Partei und Partei Neue Welle veranstalten Eideszeremonie für Zusammenschluss

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas und die kleine Partei Neue Welle haben heute de facto ihren Zusammenschluss erklärt.Beide Parteien hielten am Donnerstagvormittag eine Eideszeremonie für ihren Zusammenschluss ab.Kim Dong-yeon, Chef der Neuen Welle, gab Ende März die Entscheidung bekannt, den Vorschlag der Minjoo-Partei für eine Zusammenlegung zu akzeptieren. Beide Parteien verhandelten mittlerweile über die Angelegenheit auf Arbeitsebene.Kim teilte am Mittwoch in sozialen Netzwerken mit, dass er mehrere altgediente Mitglieder der Minjoo-Partei, darunter Moon Hee-sang, aufgesucht habe.Er versprach, innerhalb der Minjoo-Partei Veränderungen zu veranlassen, aber dabei die lange Tradition nicht zu vergessen, für die die Partei in der koreanischen Politikgeschichte stehe.