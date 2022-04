Romanautorin Sohn Won-pyung gewinnt erneut Großen Preis der Buchhändler in Japan

Photo : YONHAP News

Der Roman „Counterattack of the Thirty” der koreanischen Schriftstellerin Sohn Won-pyung hat den Großen Preis der Buchhändler in Japan in der Kategorie Übersetzungsroman gewonnen.Das gab der herausgebende Verlag EunHaeng NaMu Publishing Company am Mittwoch bekannt.Sohn hatte den Preis bereits im Jahr 2020 mit dem Roman „Almond“ erhalten.Der Große Preis der Buchhändler in Japan wird seit 2004 vergeben, die Preisträger werden in einer Abstimmung durch Buchhandlungsmitarbeiter bestimmt. Die Kategorie Übersetzungsroman wurde 2012 eingeführt, „Almond“ wurde als erster asiatischer Roman ausgezeichnet.„Counterattack of the Thirty” wurde im Jahr 2017 veröffentlicht und erhielt den Jeju 4.3 Peace Literary Prize, einen Literaturpreis im Gedenken an den Jeju-Aufstand. Mit der Hauptfigur, die im Jahr 1988 geboren und 2017 30 Jahre alt (nach koreanischem Alter) wurde, wird darin ein Gegenschlag von Menschen dargestellt, die inmitten der Widersprüche vom Bewusstsein der Autorität, Heuchelei und Ausbeutungsstruktur die Gegenwart durchleben.Die japanische Übersetzung des Romans wurde letztes Jahr herausgegeben, auch in China und Taiwan erschien der Roman.