Reisebranche vorsichtig optimistisch für Geschäftsbelebung

Photo : YONHAP News

Die Reisebranche bereitet sich zurzeit auf einen neuen Aufschwung vor.Hintergrund ist die Ankündigung der Regierung, die Corona-bedingt stark reduzierte Zahl der Auslandsflüge wieder zu erhöhen.Es wird erwartet, dass die Reisenachfrage anlässlich der Erhöhung der Zahl der Auslandsflüge deutlich steigen wird. Schon gleich nach dem Wegfall der Quarantänepflicht für Einreisende Ende März war die Nachfrage wieder gestiegen.Vertreter von Reiseunternehmen äußerten am Donnerstag angesichts des Regierungsplans die Erwartung, dass auch die Zahl der Auslandsreisenden steigen würde.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr hatte am Mittwoch angekündigt, die Zahl der Auslandsflüge von derzeit 420 in der Woche schrittweise zu erhöhen, und zwar auf 520 im Mai und 620 im Juni. Ab Juli soll die Zahl um 300 im Monat steigen, damit es im November 2.420 Auslandsflüge in der Woche, 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, geben wird.Ein Vertreter eines Reisebüros gab die vorsichtige Prognose ab, dass die Reisebranche ab dem dritten Quartal normalisiert werden könnte.