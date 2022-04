Behörden schicken Ärzte zur Behandlung von Corona-Patienten in Pflegeeinrichtungen

Photo : YONHAP News

Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden wollen die physische Behandlung von Corona-Patienten erweitern.Hintergrund ist die Einschätzung, dass der Höhepunkt der Corona-Welle überschritten sei. Die durchschnittliche tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen lag bei etwa 270.000 und war damit 30 Prozent geringer als in der Vorwoche.Die Behörden wollen demnach die Zahl der ambulanten Behandlungszentren von derzeit rund 4.800 weiter erhöhen, damit mehr Corona-Patienten in der Klinik versorgt werden können.Zudem werden Mediziner Pflegeeinrichtungen aufsuchen, um dortige Infizierte vor Ort zu versorgen. In Pflegeeinrichtungen werden weiterhin viele Todesfälle und kritisch kranke Patienten gemeldet.Hierfür beschlossen die Behörden, ausschließlich für Pflegeeinrichtungen zuständige mobile Teams zu bilden und diese für eine befristete Zeit einzusetzen.Bisher wurden 73 Teams von 45 medizinischen Einrichtungen als mobile Teams für diesen Zweck designiert.