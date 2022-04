Innerkoreanisches Verschiedene Veranstaltungen in Nordkorea anlässlich des Geburtstags von Kim Il-sung

Nordkorea hat im Vorfeld des 110. Geburtstags des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung verschiedene kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen abgehalten.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA und die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ berichteten am Donnerstag, dass eine Fotoausstellung anlässlich des 110. Geburtstags von Kim, des sogenannten Tags der Sonne, am Mittwoch im Kulturpalast des Volks in Pjöngjang eröffnet worden sei.



Dabei werden Videos, Fotos und Dokumente zu Kims Vor-Ort-Besuchen gezeigt.



In dem Kulturpalast fand am selben Tag auch ein Forschungsforum statt.



Zudem wurde eine Kunstausstellung zum Thema Industriekunst des Landes eröffnet.



Vom 10. bis 18. April findet in Pjöngjang das 7. Frühlingsvolkskunstfestival im April statt. Vom 10. bis 20. April wird das 32. Frühlingsfreundschaftskunstfestival im April, eine internationale Kunstveranstaltung, online durchgeführt.



Aufgrund der Corona-bedingt geschlossenen Grenze werden im Rahmen des Freundschaftskunstfestivals Videos von Aufführungen ausländischer Künstler im Staatsfernsehen KCTV ausgestrahlt. Dieses Jahr nehmen etwa 60 Kunsttruppen aus 30 Ländern, einschließlich Russlands, Chinas, der Mongolei und Singapurs, daran teil.