Yoons Delegation kommt mit US-Kongressmitgliedern zu Gesprächen zusammen

Photo : YONHAP News

Die vom gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol entsandte Delegation für politische Beratungen mit den USA ist am Mittwoch (Ortszeit) mit mehreren Kongressmitgliedern zusammengekommen.An ihrem vierten Besuchstag traf die Abordnung am Vormittag die Republikaner Joe Wilson und Mike Kelly, Co-Vorsitzende der Gruppe (Caucus) des Repräsentantenhauses zu Korea.Die Delegation kam zudem mit dem Demokraten Gregory Meeks, dem Vorsitzenden des Ausschusses des Repräsentantenhauses für auswärtige Angelegenheiten, sowie mit dem Vorsitzenden des Streitkräfteausschusses Adam Smith zu Gesprächen zusammen.Am Nachmittag traf die Gruppe den Demokraten Bob Menendez, den Vorsitzenden des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, und den Republikaner Jim Risch, Ranking Member des Ausschusses.Delegationsführer Park Jin sagte im Anschluss an diese Treffen, man habe hohe Erwartungen an die neue Regierung gespürt. Die Abordnung habe den Abgeordneten den Wunsch des gewählten Präsidenten, die koreanisch-amerikanische Allianz zu verstärken, übermittelt und um Interesse und Unterstützung auf Kongressebene gebeten.Nach weiteren Angaben brachte die Delegation auch den Wunsch zum Ausdruck, dass der vakante Botschafterposten in Südkorea bald besetzt werde. Denn die Kooperation zwischen Südkorea und den USA sei angesichts Nordkoreas jüngster Provokation mit einer Interkontinentalrakete und des Kriegs in der Ukraine dringend erforderlich.