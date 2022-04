Vereinigungsministerium beobachtet angesichts eventuellen Atomtests Entwicklungen in Nordkorea genau

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat angesichts der Warnung der USA vor einem möglichen Atomtest Nordkoreas mitgeteilt, dass relevante Entwicklungen genau überwacht würden.Entsprechendes sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern angesichts einer Frage, ob weitere Bewegungen für einen neuen Nuklearversuch in Nordkorea beobachtet worden seien.Die USA hatten gewarnt, dass Nordkorea anlässlich des 110. Geburtstags des Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April weitere Provokationen wie einen Atomwaffentest oder einen Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) verüben könnte.Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA verfolgten und überwachten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Atomtests in Nordkorea gründlich. Auf der Grundlage einer engen Kooperation zwischen Südkorea und den USA gebe es eine starke Verteidigungsbereitschaft für alle Eventualitäten, hieß es.Außer den vorherigen Erläuterungen gebe es keine weiteren Informationen über Entwicklungen in Bezug auf einen Atomtest in Nordkorea zu übermitteln. Es lägen keine konkreten militärischen Informationen vor, die bestätigt werden könnten, fügte der Beamte hinzu.