Behörden überprüfen Pläne für vierte Corona-Impfung

Photo : YONHAP News

Die Regierung arbeitet an der Rückkehr zur Normalität, will Covid-19 aber noch nicht zur Endemie erklären.Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden überprüfen angesichts der Möglichkeit einer neuen Corona-Welle Pläne für eine vierte Impfung.In einer Pflegeeinrichtung in der Provinz Gyeonggi misst eine Pflegekraft die Körpertemperatur und den Blutdruck eines Bewohners in seinen Achtzigern, der jüngst nach einer Corona-Infektion aus der Quarantäne entlassen wurde.In letzter Zeit wurde eine Reihe von Infektionsherden in Pflegeeinrichtungen gemeldet. Ein weiterer Bewohner dieses Pflegeheims ist nach einer Infektion gestorben, weil er nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden konnte.Die zuständigen Behörden beschlossen im Zuge der Bemühungen um die Verringerung der Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, ausschließlich für Pflegeeinrichtungen zuständige mobile medizinische Teams einzusetzen. Sie sollen Corona-Infizierte in Pflegeeinrichtungen aufsuchen, um sie schnell versorgen zu können.Etwa 70 Teams aus mindestens einem Arzt und einem Krankenpfleger aus 45 Krankenhäusern sollen bis Ende April im Einsatz sein.Unterdessen dürfen seit gestern Corona-Patienten, die sich zu Hause auskurieren, ihnen verschriebene Medikamente selbst in der Apotheke abholen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Krankenhäuser Rezepte an die Apotheken faxen.Am heutigen Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 224.820 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind etwa 95.000 weniger als eine Woche zuvor.Die Regierung teilte mit, aufgrund der abflachenden Omikron-Welle über Pläne zur Rückkehr zur Normalität zu diskutieren. Zugleich wurde das Ziel bekräftigt, sich auf den Umgang mit der Hochrisikogruppe zu konzentrieren. Die Öffentlichkeit wurde unterdessen noch einmal zu einer dritten Impfung aufgerufen.Bisher erhielten etwa 64 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung. Die Regierung riet der Hochrisikogruppe zur dritten Impfung und machte Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren noch einmal auf das nun bestehende Impfangebot für sie aufmerksam.Zugleich werden Pläne für eine vierte Impfung überprüft, da es im Herbst zu einer neuen Corona-Welle kommen könnte. Die Behörden unterstrichen die Impf-Notwendigkeit und wiesen darauf hin, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe zwar noch gegeben sei. Im Herbst könnte es jedoch aufgrund saisonaler Einflüsse zu einer neuen Welle kommen.