Übergangsteam: Regierungsbildung wird auf Grundlage gegenwärtiger Regierungsorganisation erfolgen

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat beschlossen, auf der Grundlage der gegenwärtigen Regierungsorganisation seine Regierung zu bilden.Das teilte Ahn Cheol-soo, Vorsitzender des Übergangsteams von Yoon, am Donnerstag mit.Man wolle über den Umbau der Regierungsorganisation nicht hastig während des Einsatzes des Übergangskomitees entscheiden, und auch Personalentscheidungen für die Ministerposten im Rahmen der derzeitigen Organisation treffen, hieß es.Demnach wird auch für das Ministerium für Gleichstellung und Familie, dessen Abschaffung Yoon im Wahlkampf versprochen hatte, die neue Leiterin oder der Leiter designiert.Als Hintergrund für die Entscheidung wird vermutet, dass für den Umbau der Regierungsorganisation Gesetze in der Nationalversammlung gebilligt werden müssen, in der die aktuell regierende Minjoo-Partei Koreas die Mehrheit hat. Ein stabiler Start der neuen Regierung könnte erschwert werden, wenn diese Angelegenheit zu stark in den Vordergrund trete.Das Übergangsteam wolle zunächst mit der Minjoo-Partei konsultieren und ihre Meinung anhören, hieß es.Die neue Gleichstellungsministerin oder der -minister werde die Aufgabe haben, vorhandene Probleme festzustellen und Pläne für eine Restrukturierung zugunsten der Bürger zu erstellen, so das Team.