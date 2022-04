Schiff mit sechs Südkoreanern an Bord vor taiwanischer Küste vermisst

Photo : YONHAP News

Ein Schiff mit sechs Südkoreanern an Bord wird vor Taiwans Küste vermisst.Das teilte das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mit.Taiwans Marinebehörden hätten gegen 9.50 Uhr einen Notruf des Schleppers Kyoto 1 empfangen.Alle sechs Besatzungsmitglieder des 322 Tonnen schweren Schiffs seien südkoreanische Staatsbürger. Sie hätten sich mit dem Hilfsschiff Kyoto 2 im Schlepptau auf dem Weg von Indonesien zum Hafen von Busan in Südkorea befunden.Das Hilfsschiff sei nach Ministeriumsangaben gefunden worden, doch werde Kyoto 1 vermisst.Taiwanische Behörden hätten eine Suchaktion eingeleitet. Patrouillenboote und Helikopter suchten nach dem vermissten Schlepper.Auch Südkorea schickte ein Patrouillenboot los, das am Freitagabend dort ankommen soll.Das Außenministerium setzte eine Arbeitsgruppe ein, die in enger Zusammenarbeit mit Taiwan eine schnelle Suche und Rettung der Seeleute organisieren soll.