Außenminister Chung führt Gespräche mit Amtskollegen Finnlands und Schwedens

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat in Brüssel mit seinen Amtskollegen aus Finnland und Schweden Gespräche geführt.In den Gesprächen am Donnerstag sei es um die bilateralen Beziehungen, den Krieg in der Ukraine und die koreanische Halbinsel gegangen, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Chung reiste zur Teilnahme am Außenministertreffen der NATO und ihrer Partnerländer in die belgische Hauptstadt.Am Rande des Treffens sprach er mit Schwedens Außenministerin Ann Linde und dem finnischen Amtskollegen Pekka Haavisto.Mit Linde habe er die Erweiterung einer substanziellen Kooperation in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bei Start-ups vereinbart. Beide Länder sind in diesen Bereichen führend.Mit Haavisto einigte er sich nach Ministeriumsangaben auf die Fortführung der Vertiefung der Partnerschaft auf den Gebieten Verteidigung und Umwelt. Die finnische Seite habe außerdem die Hoffnung geäußert, dass bald wieder Nonstopflüge zwischen Helsinki und Busan möglich werden, die Pandemie-bedingt ausgesetzt waren.In beiden Gesprächen waren der Krieg in der Ukraine und Fragen betreffend die koreanische Halbinsel ebenfalls ein Thema.Chung ist der erste südkoreanische Außenminister bei einer hochrangigen NATO-Sitzung.Der Chefdiplomat wird in Brüssel auch mit dem NATO-Generalsekretär, der deutschen Außenministerin sowie dem dänischen Außenminister zusammenkommen.