Designierter US-Botschafter in Seoul: Denuklearisierung Nordkoreas im Einklang mit Nichtverbreitungszielen

Photo : YONHAP News

Nach Worten des designierten US-Botschafters in Seoul steht eine Denuklearisierung Nordkoreas im Einklang mit den Nichtverbreitungszielen der USA.Zwar sei eine vollständige, nachweisliche und unumkehrbare Denuklearisierung (CVID) schwierig zu erreichen. Sie korrespondiere aber mit den Zielen der USA im Bereich der Nichtverbreitung von Kernwaffen. Darüber hinaus diene sie der Vertiefung der Allianz mit Südkorea, sagte Philip Goldberg am Donnerstag in einer Personalanhörung vor dem Außenausschuss des Senats.Im Zuge seiner Ausführungen nannte er Nordkorea außerdem einen "Schurkenstaat".Das Konzept des CVID füge sich in die US-Politik ein, nach der alles innerhalb der eigenen Möglichkeiten Stehende unternommen werden müsse, um sich gegen einen Schurkenstaat und ein Nordkorea zu verteidigen, das UN-Resolutionen, eigene Versprechen und internationale Vereinbarungen bricht.Südkorea und die USA hatten bislang das Konzept des CVID zwar aktiv verfolgt, den Begriff aber vermieden, um starkem Protest Nordkoreas vorzubeugen.