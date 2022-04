Verteidigungsministerium beginnt heute mit Umzug

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat einen Vertrag mit einem Umzugsunternehmen unterzeichnet, um mit dem Umzug beginnen zu können.Erforderlich wurde der Umzug, weil das Präsidialamt ins Hauptgebäude des Ministeriums im Seouler Bezirk Yongsan verlegt wird.Das Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag mit, Pläne für den schrittweisen Umzug aller Abteilungen im Hauptquartier erstellt zu haben. Dieser werde bis Mitte Mai abgeschlossen.Aktuell werde mit der Beendigung des Umzugs am 14. Mai gerechnet. Da das Gebäude schon vorher geräumt sein werde, könne der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol, wie angestrebt, zum Amtsantritt am 10. Mai sein dortiges Büro beziehen, heißt es.