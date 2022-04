Seoul bildet wegen Corona-Lockdown in Shanghai Taskforce für koreanische Einwohner und Firmen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts des anhaltenden Corona-Lockdowns im chinesischen Shanghai eine Taskforce gebildet, um dortige koreanische Einwohner und Unternehmen zu unterstützen.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Donnerstag Reportern, dass eine Taskforce im Generalkonsulat in Shanghai gebildet worden sei.Man stehe mit der Arbeitsgruppe im Zentrum in enger Kommunikation mit Landsleuten sowie Unternehmen und in Kontakt mit den Behörden in Shanghai und biete intensive Unterstützung an.Man kontaktiere den Koreanerverband, um festzustellen, ob es Landsleute gebe, die aufgrund des längerfristigen Lockdowns große Schwierigkeiten erlitten. Nötigenfalls solle Hilfe geleistet werden, hieß es.In China erreichte die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus den dritten Tag in Folge einen neuen Rekordstand. In Shanghai übertraf die Zahl der bislang erfassten Infektionsfälle die 100.000er-Marke. In der Metropole gilt seit dem 28. März ein Lockdown.