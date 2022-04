Südkorea verspricht zusätzliche Freigabe von 7,23 Millionen Barrel Öl

Photo : YONHAP News

Südkorea will zusätzlich 7,23 Millionen Barrel Öl aus seinen Reserven freigeben.Dies erfolge im Rahmen des Öl-Reserven-Freigabe-Projekts der Internationalen Energieagentur (IEA) aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine, teilte das Ministerium für Industrie und Handel am Freitag mit.Die IEA schlug am 1. April vor, zur Verbesserung der Ölversorgung zusätzlich 120 Millionen Barrel Öl freizugeben. Dies befürworteten 31 IEA-Mitgliedsstaaten, darunter Südkorea.Südkorea hatte bereits angeboten, 4,42 Millionen Barrel zur Verfügung zu stellen.Damit wird Südkorea nach den USA und Japan die drittgrößte Menge freigeben. Japan wird von seinen Vorräten 15 Millionen Barrel auf den Markt bringen.