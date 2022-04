Chung Bora in engerer Wahl für International Booker Prize

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Schriftstellerin Chung Bora ist in die engere Wahl für den Literaturpreis International Booker Prize genommen worden.Die Booker Prize Foundation veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) die Shortlist, auf der Chungs „Cursed Bunny“ und weitere fünf Werke stehen.Der in Schweden geborene koreanische Übersetzer Anton Hur, der „Cursed Bunny“ ins Englische übersetzte, steht zusammen mit Chung auf der Liste.„Cursed Bunny“ ist ein Band von zehn surrealistischen und merkwürdigen Erzählungen und erschien in Südkorea 2017. Die englische Version wurde vom britischen Verlag Honford Star veröffentlicht.Es ist das dritte Mal, dass ein südkoreanisches Werk in die engere Wahl für den International Booker Prize kam. Im Jahr 2016 hatte „The Vegetarian“ (Die Vegetarierin) von Han Kang den Preis, der damals Man Booker International Prize hieß, gewonnen. Hans anderer Roman „The White Book“ kam 2018 in die engere Wahl.Der Booker Prize, bis 2019 als Man Booker Prize bezeichnet, zählt zu den drei wichtigsten Literaturpreisen der Welt neben dem Literaturnobelpreis und dem Prix Goncourt. Für den International Booker Prize kommen englische Übersetzungen von Werken aus dem nicht englischsprachigen Raum infrage.Der Preisträger wird am 26. Mai bekannt gegeben.