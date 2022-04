Gewählter Präsident Yoon will Präsidialamt umstrukturieren

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol will das Präsidialamt umbauen.Die Ämter der drei Chefsekretäre (für Arbeitsplätze, Wirtschaft und Soziales) im Büro für politische Fragen werden voraussichtlich abgeschafft. Stattdessen soll ein privat-öffentlicher Ausschuss gebildet werden, der die Funktion dieses Büros übernehmen soll.Dahinter steckt Yoons Absicht, die Befugnisse des Büros des Präsidialamtes aufzuteilen und eine schlanke und effiziente Organisation zu schaffen.Entsprechendes teilte eine Person aus Yoons Lager am Freitag mit. Die Ämter des Politikchefs und der Chefsekretäre würden abgeschafft, ein privat-öffentliches Gremium werde sich stattdessen mit wichtigen Themen des Staates beschäftigen.Es wird erwartet, dass sich der Ausschuss je zur Hälfte aus Beamten und zivilen Mitgliedern zusammensetzen wird. Es wird überprüft, den zivilen Experten ein Stimmrecht zu geben, damit der Sektor mehr Befugnisse erhält.Überprüft wird auch, eine Aufsichtsbehörde für Gesetzesbefolgung einzuführen, damit ein Teil der Funktionen des abzuschaffenden Amtes des Chefsekretärs für Bürgerangelegenheiten übernommen werden kann. Dem Aufseher soll voraussichtlich die Aufgabe zukommen, eine gesetzeskonforme Erledigung der Arbeit der Mitarbeiter sicherzustellen.Yoon hatte die Absicht mitgeteilt, die Funktion des Büros des Chefsekretärs für Bürgerangelegenheiten zur Überprüfung und Inspektion von Personalentscheidungen für hohe Beamtenposten, dem Justizministerium und der Polizei zu übertragen.Sollte der Umbau gemäß dem Plan erfolgen, wird das Präsidialamt in seinem Volumen um zehn bis 30 Prozent verglichen mit jetzt verkleinert.Chang Je-won, Yoons Stabschef, hatte gesagt, dass eine noch schlankere und agilere Organisation angestrebt würde.