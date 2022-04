Photo : YONHAP News

In Brüssel hat ein Treffen der Außenminister der NATO und von acht Nichtmitgliedern stattgefunden.An der Versammlung am Donnerstag nahm auch der südkoreanische Außenminister Chung Eui-yong teil. Thema war die Situation in der Ukraine.Im Anschluss an das Treffen sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gegenüber Reportern, dass sich die Teilnehmer auf einen Ausbau der Unterstützung für die Ukraine geeinigt hätten.Südkoreas Chefdiplomat habe nach Angaben seines Ministeriums darauf hingewiesen, dass Russlands Invasion in die Ukraine ein schwerer Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen sei.Chung habe außerdem erläutert, dass Südkorea humanitäre Hilfe im Wert von 40 Millionen Dollar leisten wolle und darüber hinaus zusätzliche Hilfsmaßnahmen erwäge.Auch habe Chung eine positive Einschätzung zu den NATO-Bemühungen um die Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel abgegeben. In diesem Zusammenhang habe er noch einmal die Notwendigkeit der Fortsetzung des Friedensprozesses betont, damit sich Nordkorea auf einen Dialog einlässt.