Leistungsbilanzüberschuss im Februar auf 6,4 Milliarden Dollar geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Februar den 22. Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz verzeichnet.Der Überschuss verringerte sich jedoch infolge der gestiegenen Öl- und Rohstoffpreise gegenüber dem Vorjahr.Nach vorläufigen Daten der Zentralbank belief sich der Leistungsbilanzüberschuss im Februar auf 6,42 Milliarden Dollar.Damit wurde seit Mai 2020 stets ein Plus verbucht, der Überschuss schrumpfte jedoch im Vorjahresvergleich um 1,64 Milliarden Dollar.In der Warenbilanz ging der Überschuss gegenüber dem Vorjahr um 1,59 Milliarden Dollar auf 4,27 Milliarden Dollar zurück. Die Ausfuhren legten zwar um 19,1 Prozent auf 53,87 Milliarden Dollar zu. Die Einfuhren stiegen jedoch mit 25,9 Prozent noch kräftiger, und zwar auf 49,6 Milliarden Dollar.In der Reisebilanz vergrößerte sich das Defizit als Folge der langsam wieder häufiger werdenden Auslandsreisen von 340 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf 450 Millionen Dollar.Die Direktinvestitionen von Koreanern im Ausland wuchsen um 7,65 Milliarden Dollar, während die von Ausländern in Südkorea um 760 Millionen Dollar zunahmen.Die Wertpapierinvestitionen von Inländern im Ausland stiegen um 6,78 Milliarden Dollar, die von Ausländern in Südkorea um 4,49 Milliarden Dollar.