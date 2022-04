Yoons Delegation: Südkorea und USA teilen Ansicht der Notwendigkeit eines baldigen Gipfels

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA teilen laut der vom gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol in die USA entsandten Delegation die Ansicht, dass ein Gipfel zu einem frühen Zeitpunkt abgehalten werden muss.Die Ansicht teilten beide Länder angesichts der Bedeutung ihres Bündnisses und auch, um gemeinsam mit der ernsthaften Lage auf der koreanischen Halbinsel umzugehen, hieß es bei einem Treffen mit Korrespondenten am Donnerstag (Ortszeit) in Washington.Der Delegationsführer Park Jin sagte, dass beide Seiten künftig über einen diplomatischen Kanal über den Termin und Einzelheiten des Spitzentreffens diskutieren würden.Der Abgeordnete wies zudem auf die Notwendigkeit hin, dass Südkorea und die USA angesichts Nordkoreas jüngsten Tests einer Interkontinentalrakete ihr hochrangiges strategisches Beratungsgremium zur erweiterten Abschreckung in den Bereichen Auswärtiges und Verteidigung reaktivieren müssten. Über die Angelegenheit habe die Abordnung mit der US-Seite sprechen können.Park sagte, dass die Delegation die USA auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht habe, ein Zwei-plus-Zwei-Treffen ihrer Außen- und Verteidigungsminister abzuhalten. Sie habe auch die Position mitgeteilt, dass Seoul nach dem Start der neuen Regierung die trilaterale politische Koordinierung und Kooperation mit Washington und Tokio anstreben wolle.