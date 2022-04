VOA: Nordkorea bereitet Parade zum Geburtstag von Kim Il-sung vor

Photo : YONHAP News

Es sind Anzeichen beobachtet worden, dass Nordkorea im Vorfeld des Geburtstags des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April eine Massenparade vorbereitet.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete am Freitag anhand eines am Donnerstagvormittag aufgenommenen Satellitenbildes von Planet Labs, dass sich mehrere zehntausend Menschen auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang versammelt hätten.Unterdessen sind die Wiederaufbauarbeiten auf dem nordkoreanischen Nukleartestgelände in Punggye-ri anscheinend fortgeschritten.Laut einem Bericht von Katsuhisa Furukawa, einem ehemaligen Mitglied des Expertengremiums des UN-Sanktionsausschusses zu Nordkorea, richtete das Land wahrscheinlich einen Eingang zum Tunnel Nummer 3 auf dem Testgelände ein.Auf einer Satellitenaufnahme vom 31. März sei ein angeblicher Tunneleingang zu sehen. Ein Satellitenbild vom 3. April lasse erkennen, dass die Straße um den Tunneleingang planiert worden sei. Zudem wiesen Spuren darauf hin, dass Fahrzeuge mit mittelgroßen und großen Geräten dort bewegt worden seien, heißt es im Bericht, den die in Wien ansässige Organisation Open Nuclear Network am Mittwoch veröffentlichte.Furukawa schrieb, dass offenbar Aktivitäten vorangekommen seien, damit Nordkorea beim nächsten Atomtest den Tunnel Nummer 3 nutzen könne.