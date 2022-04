Seoul äußert starkes Bedauern über Abriss des Hotels Haegumgang in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat über den Abriss des Hotels Haegumgang im Besitz einer südkoreanischen Firma in der Zone des Gebirges Geumgang in Nordkorea starkes Bedauern geäußert.Die entsprechende Äußerung machte der stellvertretende Sprecher des Vereinigungsministeriums, Cha Deok-cheol, am Freitag vor der Presse. Man fordere Nordkorea mit Nachdruck auf, den einseitigen Abriss unmittelbar zu stoppen und mit Südkorea zu sprechen.Er bedauerte außerdem, dass Nordkorea auf Südkoreas Aufforderung zur Erläuterung des Hotelabrisses und den Vorschlag für die Aufnahme von Gesprächen nicht reagiert habe.Das Vereinigungsministerium hatte letzte Woche Südkoreas Position zu der Angelegenheit dem Norden mündlich übermittelt. In den letzten sieben Tagen gab es jedoch hierauf aus Nordkorea keine Reaktion.Das Hotel Haegumgang war vom Unternehmen Hyundai Asan betrieben worden. Nach der Einstellung der innerkoreanischen Touren zum Gebirge Geumgang aufgrund der Erschießung einer südkoreanischen Touristin im Jahr 2008 wurde das Hotel geschlossen.Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatte bei seinem Besuch der Zone im Jahr 2019 angeordnet, alle dortigen südkoreanischen Einrichtungen zu entfernen. Daraufhin hatten sich Süd- und Nordkorea über einen möglichen Abriss des Hotels ausgetauscht.Nordkorea hatte vor zwei Jahren nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie Südkorea über die Verschiebung der Abrissarbeiten informiert. Aktuelle Satellitenaufnahmen lassen jedoch erkennen, dass das Hotel abgetragen wird.