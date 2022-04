Südkorea meldet 373 neue Todesfälle verbunden mit Coronavirus

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den dritten Tag in Folge über 300 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden.Nach Behördenangaben am Freitag wurden bis Mitternacht 373 neue Todesfälle erfasst. Bislang wurden insgesamt 18.754 Virustote im Land bestätigt, die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,13 Prozent.Es wurden 205.333 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen. 20,5 Prozent der Neuinfizierten sind 60 Jahre alt oder älter. 21,3 Prozent sind 18 Jahre alt oder jünger.Von den neu erfassten Toten waren 67 Prozent 80 Jahre alt oder älter, während 18 Prozent in ihren Siebzigern waren. Neun Prozent waren in ihren Sechzigern, vier Prozent in ihren Fünfzigern.Derzeit werden 1.093 kritisch kranke Corona-Patienten stationär behandelt. 83 Prozent von ihnen sind 60 Jahre alt oder älter.