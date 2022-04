Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand in Yanggu zweiten Tag in Folge

Photo : YONHAP News

Feuerwehrleute bekämpfen heute in Yanggu in der Gangwon-Provinz am zweiten Tag in Folge einen Waldbrand.Rund 1.300 Einsatzkräfte und 27 Hubschrauber sind im Einsatz, um ein Feuer zu löschen, das um 15.40 Uhr am Sonntag nahe Songcheong-ri ausgebrochen war.Wie die Forstbehörde mitteilte, seien schätzungsweise 521 Hektar Waldfläche abgebrannt. Das entspreche der Größe von 730 Fußballfeldern.Am Sonntag waren 300 Feuerwehrleute und 15 Hubschrauber im Einsatz. Starker Wind mit Geschwindigkeiten von zehn Metern pro Sekunde hatte die Löscharbeiten erschwert.Zwar mussten 50 Einwohner evakuiert werden, zu Schaden kam jedoch niemand. Laut Berichten habe ein Mann in seinen Fünfzigern Laub angezündet und damit den Brand verursacht.