Gewählter Präsident Yoon will frühere Präsidentin Park am Dienstag in Daegu treffen

Photo : KBS News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol will die frühere Präsidentin Park Geun-hye am Dienstag an ihrem Wohnort Daegu besuchen.Das teilte ein Sprecher von Yoon am Sonntag mit. Demnach wolle der kommende Präsident die Großstadt im Südosten am Montag und Dienstag besuchen.Yoon hatte im Wahlkampf einen Besuch in der Gegend versprochen, sollte er die Präsidentschaftswahl gewinnen.Die frühere Präsidentin Park hatte jüngst in ihrer Geburtsstadt ein neues Haus bezogen. Nach der Begnadigung zum Jahreswechsel hatte sie sich zunächst in einem Krankenhaus in Seoul behandeln lassen.Yoon war 2016 Chefermittler im Korruptionsskandal um Park. Der Skandal hatte zu ihrer Amtsenthebung und später Verurteilung zu einer langen Gefängnisstrafe geführt.Spekulationen zufolge könnte Yoon das frühere Staatsoberhaupt zu seiner Amtsantrittsfeier am 10. Mai einladen.