Leiter der Bezirksstaatsanwaltschaften diskutieren über geplante Gesetzesänderung

Photo : YONHAP News

Die Leiter der Bezirksstaatsanwaltschaften wollen über eine geplante Gesetzesänderung diskutieren, die eine Beschneidung ihrer Ermittlungsbefugnisse vorsieht.Die Oberste Staatsanwaltschaft will die Sitzung am Montag um 10 Uhr an ihrem Sitz im Westen Seouls eröffnen.Teilnehmer sind die 18 Leiter der Bezirksstaatsanwaltschaften, der oberste Staatsanwalt Kim Oh-soo und sein Stellvertreter.Die Staatsanwaltschaft will in einem ungewöhnlichen Schritt die Eröffnungsbemerkungen ihres Leiters gegenüber den Medien bekannt machen.Die noch regierende Minjoo-Partei Koreas will die Ermittlungsbefugnisse für sechs Arten von Verbrechen auf eine neue staatliche Behörde übertragen.