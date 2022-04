Ausländer stoßen dritten Monat in Folge mehr koreanische Aktien ab als sie kaufen

Photo : YONHAP News

Ausländische Anleger haben im März den dritten Monat in Folge mehr südkoreanische Aktien abgestoßen als gekauft.Im letzten Monat hätten sie sich von Aktien südkoreanischer Unternehmen im Wert von 4,86 Billionen Won oder 3,9 Milliarden Dollar getrennt, teilte die Finanzdiensteaufsicht am Montag mit.An der Hauptbörse Kospi hätten sie netto Aktien für 4,99 Billionen Won verkauft, am Technologieindex Kosdaq hätten netto Käufe in Höhe von 127 Milliarden zu Buche gestanden.Mit Stand Ende März hätten die Aktien im Besitz von Ausländern einen Wert von 725,2 Billionen Won gehabt, das entspreche 27,1 Prozent der Marktkapitalisierung.Den größten Anteil daran hielten laut den Angaben der Behörde US-Investoren mit 40,7 Prozent. Ihre Anteile hätten einen Wert von 295,4 Billionen Won.