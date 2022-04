Yoon gibt acht Ministerkandidaten bekannt

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat am Sonntag acht Ministerkandidaten präsentiert.Genau eine Woche zuvor hatte er Han Duck-soo als Ministerpräsidenten nominiert.Yoon designierte den Abgeordneten der Partei Macht des Volks Choo Kyung-ho zum stellvertretenden Ministerpräsidenten für Wirtschaft, der in Personalunion auch Finanzminister ist.Choo war zuvor Vizefinanzminister und Leiter des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik.Als Hintergrund für seine Wahl wurde genannt, dass er sowohl über Fachwissen als auch politischen Sachverstand verfüge.Yoon äußerte die Erwartung, dass Choo die Grundlagen für einen neuen Sprung der Volkswirtschaft nach vorne legen und mit dem Parlament gut kommunizieren werde.Zum Minister für Land, Infrastruktur und Verkehr wurde Won Hee-ryong, ehemaliger Gouverneur der Provinz Jeju, designiert.Kim Hyun-sook, Professorin der Soongsil Universität, soll das Ministerium für Gleichstellung und Familie leiten, dessen Abschaffung Yoon versprochen hatte.Professor Lee Chang-yang vom KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) wurde zum Minister für Industrie, Handel und Energie designiert.Lee Jong-sup, ehemaliger Vizechef des Vereinigten Generalstabs, soll das Verteidigungsministerium übernehmen. Park Bo-kyun, ehemaliger Vizepräsident der Zeitung „JoongAng Ilbo“, soll an die Spitze des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus rücken.Als Minister für Gesundheit und Wohlfahrt wurde Jeong Ho-yeong, früherer Chef des Krankenhauses der Kyungbook Nationaluniversität, vorgeschlagen. Lee Jong-ho, Leiter des Halbleiter-Forschungszentrums an der Seoul Nationaluniversität, soll Minister für Wissenschaft und IKT werden.