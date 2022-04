Präsidenten Südkoreas und Israels tauschen zum Jubiläum der Beziehungsaufnahme Briefe aus

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein israelischer Amtskollege Jitzchak Herzog haben zum 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Israel Briefe ausgetauscht.Moon habe in seinem Brief vom Sonntag geschrieben, er freue sich darüber, dass beide Staaten in verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und Personenaustausch, einen Quantensprung gemacht hätten, teilte seine Sprecherin Park Kyung-mee mit.Er schätze es hoch ein, dass beide Länder inmitten der Corona-Pandemie einen regen Austausch, einschließlich des Abschlusses eines Freihandelsabkommens, verzeichnet und ein vorbildliches Kooperationsbeispiel, den weltersten Impfstofftausch, geschaffen hätten, betonte Moon.Südkorea und Israel hatten letztes Jahr einen Vertrag für den Impfstofftausch unterzeichnet und 780.000 Impfdosen ausgetauscht.Herzog schrieb, beide Länder seien kreative und dynamische Demokratien mit langer Geschichte und hätten die Gemeinsamkeit, nach der Unabhängigkeit Nöte überwunden und mit Entschlusskraft und Fleiß der Bürger ein Wirtschaftswunder erzielt zu haben.