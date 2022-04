Verteidigungsminister Südkoreas und der Ukraine telefonieren miteinander

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Suh Wook hat am Freitag mit seinem ukrainischen Amtskollegen Oleksji Resnikow auf dessen Wunsch ein Telefongespräch geführt.Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag in einer Kurznachricht an Reporter mit.Resnikow habe in dem Telefonat Suh über die angespannte Lage in der Ukraine informiert. Suh habe die bewaffnete Invasion Russlands in die Ukraine verurteilt. Er habe die Position der südkoreanischen Regierung übermittelt, dass die von der ukrainischen Regierung präsentierten Indizien für Massaker an Zivilisten ernsthafte Besorgnis auslösten, hieß es.Nach weiteren Angaben bedankte sich Resnikow für die jüngste humanitäre Hilfe des südkoreanischen Militärs für die Ukraine. Er habe die Hoffnung geäußert, dass Südkorea die Lage in der Ukraine weiterhin mit großer Aufmerksamkeit verfolge und die nötige Unterstützung fortsetze.Das südkoreanische Militär hatte im März Militärgüter in die Ukraine geliefert, die nicht letalen Charakter haben. Dazu zählten kugelsichere Schutzhelme, Zelten und Decken. Auch medizinische Güter wie Erste-Hilfe-Kästen und Arzneimittel wurden geliefert. Die Lieferungen hatten einen Wert von einer Milliarde Won (813.000 Dollar).