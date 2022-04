Ausfuhren vom 1. bis 10. April um drei Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten zehn Tagen dieses Monats ein Exportwachstum verzeichnet.Nach Angaben des Zollamtes am Montag belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 10. April auf 15,3 Milliarden Dollar. Das sind drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor.In diesem Zeitraum wurde an einem Tag weniger als letztes Jahr gearbeitet, das durchschnittliche tägliche Exportvolumen an den Werktagen wuchs um 17,7 Prozent.Die Einfuhren stiegen gegenüber dem Vorjahr um 12,8 Prozent auf knapp 18,9 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 3,52 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit weitete sich damit aus, nachdem es im Vorjahreszeitraum 1,81 Milliarden Dollar betragen hatte.