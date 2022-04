Leiche eines weiteren koreanischen Besatzungsmitglieds eines vor Taiwan vermissten Schiffs gefunden

Photo : YONHAP News

Die Leiche eines weiteren südkoreanischen Besatzungsmitglieds eines vor Taiwans Küste vermissten Schiffs ist gefunden worden.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass die am Samstag vor Taiwans Küste gefundene Leiche als ein südkoreanisches Crewmitglied an Bord des Schleppers Kyoto 1 identifiziert worden sei. Die Leiche werde derzeit in einem Krankenhaus aufgebahrt.Das Schiff wird nach einer Havarie seit dem 7. April vermisst, an Bord waren sechs südkoreanische Besatzungsmitglieder.Die zuvor gefundenen Leichen von zwei südkoreanischen Crewmitgliedern seien ebenfalls im Krankenhaus aufgebahrt. Ein Konsul sei entsandt worden, um Unterstützungsmaßnahmen zu erörtern, erläuterte das Außenministerium.Am Unglücksort wird die Suche nach dem Schlepper und den drei weiterhin vermissten Besatzungsmitgliedern fortgesetzt. Ein von der südkoreanischen Küstenwache entsandtes Patrouillenschiff traf am Samstagnachmittag dort ein und begann eine gemeinsame Suchaktion mit den taiwanesischen Behörden.Ein Beamter des Außenministeriums sagte, man wolle die Suche rund um die Uhr fortsetzen.Die Regierung teilte mit, dass sie mit den dortigen Behörden eng kooperiere, um die genaue Unfallursache zu ermitteln.