Choi Min-jeong wird mit vier Gold Gesamtsiegerin bei Shorttrack-WM

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Shorttrackerin Choi Min-jeong ist bei der Weltmeisterschaft mit vier Goldmedaillen Gesamtsiegerin geworden.Bei der von der Internationalen Eislaufunion (ISU) veranstalteten Shorttrack-WM 2022 in Montreal beendete Choi am Sonntag (Ortszeit) das Finale über 1.000 Meter und das über 3.000 Meter der Damen auf Platz eins.Choi, die am Vortag bereits Gold über 1.500 Meter geholt hatte, sicherte sich 107 Punkte und gewann damit den Gesamttitel. Sie konnte damit erstmals seit 2018 wieder WM-Gesamtsiegerin werden.Das südkoreanische Frauenteam um Choi gewann außerdem die 3.000-Meter-Staffel.