Zahl der Fluggäste am Flughafen Incheon in erster Aprilwoche auf 133.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Fluggäste am Internationalen Flughafen Incheon hat sich in der ersten Aprilwoche nach vorläufigen Schätzungen auf 133.000 belaufen.Die Zahl hat sich verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Als Grund wird vermutet, dass sich vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne begeben müssen.Der Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation teilte mit, dass seit Februar im Tagesschnitt 800 Arbeitskräfte und 200 Geräte eingesetzt würden, um die Flughafenanlagen unter die Lupe zu nehmen und in Schuss zu bringen.In letzter Zeit werden im Tagesschnitt etwa 20.000 Passagiere am Flughafen Incheon gemeldet.