Gedenkzermonie zum achten Jahrestag des Untergangs der Sewol

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des achten Jahrestags des Untergangs der Fähre Sewol hat eine Gedenkzeremonie an der Unglücksstelle stattgefunden.Etwa 50 Personen, darunter Hinterbliebene von Todesopfern und Vertreter der 4.16 Foundation, einer Stiftung zum Gedenken an das Unglück, fuhren am Sonntagvormittag mit einem Patrouillenschiff der Küstenwache von Mokpo zum Unglücksort, um eine Gedenkfeier abzuhalten.Die Gruppe suchte am Sonntagnachmittag den Rumpf des verunglückten Schiffs am Neuen Hafen von Mokpo auf. Sie legte Blumen nieder sowie eine Schweigeminute ein, um der Opfer zu gedenken.Auch am 16. April, dem Unglückstag, ist eine Gedenkfeier an Bord eines Schiffs geplant.In Gwangju wird ab dem 15. April drei Tage lang ein Räucheraltar für die Opfer des Unglücks aufgebaut sein.Die Fähre Sewol sank am 16. April 2014 auf dem Weg von Incheon zur Insel Jeju vor der Küste der Insel Jindo in der Provinz Süd-Jeolla. Dabei kamen 304 von insgesamt 476 Menschen an Bord ums Leben.