Slogan der Amtsantrittsfeier des neuen Präsidenten festgelegt

Photo : YONHAP News

Der Slogan der Amtsantrittsfeier des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol am 10. Mai lautet „Wieder, Republik Korea, neues Land der Bürger“.Darin spiegele sich der Wille des gewählten Präsidenten wider, die Bürger in Demut zu respektieren und ehrlich zu kommunizieren, sagte Park Joo-sun, Chef des Vorbereitungskomitees für die Amtsantrittsfeier.Er betonte, die Bürger seien die Hauptfigur der Amtsantrittszeremonie. Wer daran teilnehmen wolle, könne sich bis 14. April bewerben.Am 10. Mai wird um 0 Uhr eine Glockenläutzeremonie am Glockenpavillon Bosingak in der Stadtmitte Seouls stattfinden. Am Vormittag wird Yoon den Nationalfriedhof in Seoul besuchen, im Anschluss wird die Amtsantrittszeremonie im Hof der Nationalversammlung abgehalten.Yoon brach am heutigen Montag zu einer zweitägigen Reise nach Daegu und in die umliegende Provinz Nord-Gyeongsang auf.Laut Yoons Lager wird er unter anderem Märkte besuchen und sich einen Eindruck von der Stimmung in der Öffentlichkeit sowie Wachstumsdynamik verschaffen.Yoon wird am Dienstag die ehemalige Präsidentin Park Geun-hye an ihrem Wohnort in Daegu besuchen. Es wird erwartet, dass Yoon sie bei dieser Gelegenheit zu seiner Amtsantrittsfeier einladen wird.