BTS treten in Las Vegas auf

Die K-Pop-Band BTS hat in der US-Stadt Las Vegas, der weltgrößten Unterhaltungsstadt, Konzerte gegeben.Die gesamte Stadt scheint zurzeit wie in einem BTS-Rausch zu sein.Unter großem Jubel und bei großer Hitze beginnt das Konzert von BTS. Das Konzert zusammen mit Army, so heißen die Fans der Band, war wohl die bisher beste Show in Las Vegas.Die BTS-Mitglieder äußerten bei einem Pressetreffen kurz vor dem Konzert eine Entschuldigung und Bedauern darüber, dass sie bei den Grammy Awards nicht ausgezeichnet wurden.Jimin sagte, er habe sich die Auszeichnung sehr gewünscht, weil diese nach seiner Meinung eine große Belohnung (für die Fans) wäre. Leider habe die Band keinen Preis gewonnen.V äußerte, die Mitglieder hätten das Ergebnis akzeptiert, trotzdem seien ihnen die Tränen gekommen.Die vier Konzerte in Las Vegas waren bereits früh ausgebucht. Zum ersten Auftritt kamen nach Schätzungen der Veranstalter 50.000 Zuschauer. Bei den vier Konzerten werden mindestens 200.000 Zuschauer erwartet, die für die Tourismusstadt Las Vegas wichtige Kunden sind.Am Springbrunnen des Bellagio wurde eine Wasserschau zu Hits von BTS geboten. Das gesamte Stadtzentrum wurde vorübergehend in der Farbe Lila (Bora), der Symbolfarbe der Boyband, beleuchtet. Die Stadt wurde damit in „Borahaegas“ umbenannt.In einem Restaurant eines Luxushotels wurde ein Menü aus koreanischen Gerichten eingeführt, die die BTS-Mitglieder gern essen.BTS werden am 15. und 16. April weitere Konzerte in Las Vegas geben. Große Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob eine neue Konzertkultur entstehen kann, die den Veranstaltern und der Gastgeberstadt hohe wirtschaftliche Gewinne und den Fans ein unvergessliches Erlebnis beschert.