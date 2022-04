Politik Südkoreas Generalstabschef trifft Chef des Nato-Militärausschusses

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Won In-choul, hat sich am Montag in Seoul mit dem Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses, Rob Bauer, getroffen.



Won und Bauer diskutierten über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel, die Situation in der Ukraine und Maßnahmen zur Verbesserung der militärischen Kooperation zwischen Südkorea und der Nato.



Laut dem Vereinigten Generalstab betonte Won, dass sich Südkorea als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft an deren Bemühungen um eine rasche Lösung der Krise in der Ukraine und die Aufrechterhaltung des Weltfriedens beteilige.



Bauer bedankte sich für die aktive Unterstützung Südkoreas in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Laut dem JCS bezeichnete er Südkorea als wichtigen globalen Partner der Nato und äußerte die Hoffnung, die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und der Nato durch einen anhaltenden militärischen Austausch weiter zu stärken.