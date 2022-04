Innerkoreanisches Südkoreas Militär rechnet mit großer Versammlung zum Geburtstag von Kim Il-sung in Nordkorea

Das südkoreanische Militär rechnet damit, dass Nordkorea zum anstehenden 110. Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung eine Versammlung mit mehreren zehntausend Teilnehmern veranstalten wird.



Ein Militärvertreter sagte am Montag, so wie in den Medien berichtet worden sei, träfen viele Menschen auf dem (Kim Il-sung-) Platz Vorbereitungen. Es werde erwartet, dass es eine große Versammlung geben werde, zu der mindestens mehrere zehntausend Menschen kommen würden.



Der US-Auslandssender Voice of America hatte am Freitag auf der Grundlage von Satellitenaufnahmen berichtet, dass sich mehrere zehntausend Menschen auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang versammelt hätten.



Der Vertreter äußerte sich auch zur Prognose, dass eine groß angelegte Militärparade anlässlich des 90. Gründungsjubiläums der Koreanischen Revolutionären Volksarmee am 25. April in Nordkorea abgehalten werde. Man könne den Zeitpunkt nicht voraussagen, jedoch schienen bisher die Truppen im Zentrum der Vorbereitungen zu stehen, hieß es.