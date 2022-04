Kospi startet mit Verlusten in die Woche

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit Verlusten in die Woche gestartet.Der Kospi verlor 0,27 Prozent auf 2.693,1 Zähler.Grund seien Sorgen der Anleger wegen einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank und eines schwächeren Wirtschaftswachstums in China aufgrund der hohen Inflation. Auch die Covid-19-Pandemie bereite Sorge, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Unwägbarkeiten wegen der Inflation sowohl in den USA als auch in China scheine die Anleger vor der Sitzung der koreanischen Zentralbank in dieser Woche und der Berichtssaison vorsichtiger werden lassen, wurde Kim Young-hwan von NH Investment & Securities von Yonhap zitiert.