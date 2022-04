Ukrainischer Präsident bittet Südkorea um Lieferung militärischer Ausrüstung

Photo : YONHAP News

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Südkorea um die Lieferung militärischer Ausrüstung gebeten.Um die Lieferung von militärischen Gütern, mit denen sein Land sich gegen die russische Aggression wehren könne, bat er am Montag in einer virtuellen Ansprache an die Abgeordneten der südkoreanischen Nationalversammlung.Sein Land brauche verschiedene militärische Technologiegüter, darunter Flugzeuge und Panzer.Die Republik Korea könne der Ukraine helfen. Südkorea verfüge über militärische Ausrüstung, mit der sich Russlands Schiffe und Raketen stoppen ließen, sagte er weiter.