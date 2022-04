US-Präsident Biden will Japan offenbar Ende Mai besuchen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden will Japan offenbar Ende Mai besuchen.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters habe Biden dies am Montag bei einem Videogipfel mit dem indischen Premierminister Narendra Modi angedeutet. In dem Gespräch habe er gesagt, sich auf ein Treffen mit Modi in Japan anlässlich des Quad-Dialogs um den 24. Mai herum zu freuen.Zu dem Sicherheitsbündnis haben sich die USA, Indien, Japan und Australien zusammengeschlossen.Bei einem virtuellen Gespräch im März hatten die Quad-Staaten sich auf ein physisches Treffen im Frühling in Japan geeinigt. Ein genauer Termin war damals nicht genannt worden.Spekulationen zufolge würde Biden auch nach Südkorea kommen, sollte er am 24. Mai in Japan sein. Dann käme es schon kurz nach dem Amtsantritt von Yoon Suk Yeol am 10. Mai zu einem Spitzengespräch zwischen Südkorea und den USA.So bald nach dem Amtsantritt eines südkoreanischen Präsidenten hatte es noch nie ein Gipfelgespräch mit dem US-Präsidenten gegeben.