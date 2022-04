Leiche des vierten koreanischen Besatzungsmitglieds nach Schiffsunglück vor Taiwans Küste gefunden

Photo : YONHAP News

Nach dem Schiffsunglück vor Taiwan in der Vorwoche ist ein weiteres Besatzungsmitglied aus Südkorea tot geborgen worden.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul wurde die Leiche am Montag gegen 16 Uhr koreanischer Zeit an der Küste nahe Xiyu im Landkreis Penghu in Taiwan entdeckt.Eine Untersuchung habe ergeben, dass es sich um einen Seemann des verunglückten Schleppers Kyoto 1 handele, der seit vergangenem Donnerstag vermisst wird.Alle sechs Besatzungsmitglieder sind südkoreanische Staatsangehörige.Bisher wurden die Leichen von vier der sechs Crewmitglieder gefunden. Zwei Leichen wurden am Freitag gefunden und eine dritte am Samstag.Die südkoreanischen und taiwanesischen Behörden setzen die Such- und Rettungsaktion fort, um auch die beiden anderen Besatzungsmitglieder zu finden.